Chauffeur met vijftien illegale migranten in truck wordt niet langer verdacht

IJMUIDEN - De man die vorige week werd aangehouden nadat er in zijn vrachtwagen vijftien illegalen werden gevonden, is weer op vrije voeten. Hij is ook geen verdachte meer in de zaak, zo laat een woordvoerder van de politie weten.

De groep werd in het havengebied van IJmuiden ontdekt door de Koninklijke Marechaussee. Dat gebeurde nadat de 45-jarige Turkse chauffeur zelf alarm had geslagen omdat hij vreemde geluiden uit de laadruimte hoorde komen. Daarop werd hij aangehouden en overgedragen aan de politie. Zijn vrachtwagen werd in beslag genomen. Die krijgt hij terug als het onderzoek in het voertuig is afgerond.

Gezond

De gevonden illegale migranten komen uit Libië, Algerije, Iran, Irak en Afghanistan. De jongste van de groep is 7 jaar oud en de oudste is 37, liet een politiewoordvoerder eerder aan NH Nieuws weten. Ze werden nadat ze waren gehoord, overgebracht naar een asielzoekerscentrum. Voor zover bekend zijn ze allemaal in goede gezondheid.

Waar de migranten de vrachtwagen in zijn geklommen, wordt nog onderzocht.