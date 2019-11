Migranten in truck haven IJmuiden afkomstig uit vijf landen in Azië en Afrika

De illegale migranten die gisteren in de haven van IJmuiden werden aangetroffen in de laadruimte van een vrachtwagen zijn afkomstig uit Libië, Algerije, Iran, Irak en Afghanistan. Gisteren werd gemeld dat het om zestien personen ging, maar na hertelling blijkt het er een minder te zijn. Onder de vijftien vluchtelingen zijn vier kinderen en één vrouw.

De jongste is 7 jaar oud en de oudste is 37, zo laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Ze zijn gehoord, en inmiddels overgebracht naar een asielzoekerscentrum. Voor zover bekend zijn ze allemaal in goede gezondheid.

De groep werd gisterochtend ontdekt door de Koninklijke Marechaussee. Dat gebeurde nadat de 45-jarige Turkse chauffeur zelf alarm had geslagen omdat hij vreemde geluiden uit de laadruimte hoorde komen. Daarop werd hij aangehouden en overgedragen aan de politie. Zijn vrachtwagen is in beslag genomen.

Mensensmokkel



De chauffeur zit nog vast en wordt vandaag opnieuw verhoord, benadrukt de politie, die het onderzoek van de Marechaussee heeft overgenomen. Onderzocht wordt of hij ervan op de hoogte was dat er in de laadruimte tussen de auto-onderdelen ook mensen zaten, en zich daarmee mogelijk schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel.

Een havenwerker die gisteren getuige was van de ontdekking, zei tegen NH Nieuws dat hij een 'klein knulletje met een teddybeer in z'n handen' had gezien. Dezelfde medewerker sprak het vermoeden uit dat het om mensensmokkel gaat, maar dat kan dus nog niet worden bevestigd.