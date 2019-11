Meer dan vijftig verwaarloosde schapen en een zieke hond in beslag genomen op boerderij

Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De locatie van de boerderij is niet bekendgemaakt: wel is duidelijk dat het om een boerderij in Noord-Holland gaat.

Bij een onaangekondigde controle stelde de NVWA vast dat de schapen in een vieze en te kleine ruimte stonden. De dieren werden daarom in beslag genomen en door een dierenarts onderzocht. Een van de schapen bleek er zo slecht aan toe dat het dier stierf.

Vermagerde hond



Behalve de graatmagere schapen werd er op de boerderij ook een verzwakte en vermagerde hond aangetroffen. De dierenpolitie sommeerde de 69-jarige eigenaar zijn hond de juiste voeding en verzorging te geven, en te laten behandelen door een dierenarts.

Toen bij een nieuwe inspectie, later in de week, bleek dat de situatie van de hond niet was verbeterd, heeft de dierenpolitie ook de viervoeter meegenomen. Een dierenarts stelde vast dat het dier zwaar verwaarloosd en ziek was.

Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt. Of hij er met een boete van afkomt of zich voor de rechter moet verantwoorden is niet bekend.