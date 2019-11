Gooi Schaap van Naarder boer de dood in gejaagd door hond: "Die is letterlijk verscheurd"

NAARDEN - Een schaap van boer Gerard de Graaf is letterlijk de dood in gejaagd gisteravond. Hij vond het dier in een sloot. Een hond had het daar te pakken gekregen. En dat is niet de eerste keer voor de Naarder boer.

"Dit went nooit", vertelt hij. "Een hond achter schapen: het is echt een drama". De eigenaar van de hond heeft zich niet gemeld, Gerard roept hem of haar op dit alsnog te doen. Hij heeft ook aangifte gedaan. Al zoveelste keer Het is al de zoveelste keer dat het gebeurt. Gerard verliest zo'n twee schapen per jaar aan de huisdieren, die denken te spelen met de schapen. "De schapen worden bang. Die rennen weg", vertelt Gerard. "En de hond gaat erachter aan. Zijn instinct komt boven. En vaak raakt een schaap te water en dan, letterlijk bij deze, is die verscheurd. Dus dan wordt die gewoon aan de wol getrokken. En als de wol weg is gaan ze verder met het vlees." Niet meer te redden Het schaap leefde nog toen het werd gevonden. Het dier lag zwaargewond in de sloot. Een dierenarts heeft van alles geprobeerd, maar kon het dier niet meer redden. Het overleden schaap is niet het enige dat ten prooi is gevallen van een hond:

Gerard wil mensen vooral waarschuwen voor het gevaar: "Ik begrijp best dat de mensen de hond los willen laten", zegt hij. "Maar als je met je hond los loopt en je ziet schapen: probeer hem aan de lijn te doen. Want het is o zo gevaarlijk. Een hond en schapen, dat gaat niet goed samen."