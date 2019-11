Megavis met plastic komt in voorjaar bij Castricums strand: "Hopelijk minder afval!"

CASTRICUM - De grote olifant is net weg, maar in het voorjaar van 2020 komt er een nieuw kunstwerk met een boodschap bij het strandplatform bij Castricum aan Zee. De Catch Fish van zes meter lang moet strandgangers bewust maken van het afval dat ze meebrengen naar het strand. Maar: "Het wordt geen prullenbak!"

Misschien heb je zo'n vis al eens op een foto voorbij zien komen; op meerdere plekken in de wereld worden dit soort gratenvissen namelijk symbolisch neergezet bij het strand. In de vissen zit vaak plastic afval. Initiatiefnemer voor de Noord-Hollandse vis is Suzanne Buis uit Limmen. "Ik zag het in India en dacht: hoe tof zou dit zijn in Castricum?"

De boodschap is simpel: wees je ervan bewust dat wat je meeneemt naar het strand afval is. "Er is al zoveel afval in de zee. Dus hopelijk doet het mensen iets als ze deze graatmagere vis gevuld met afval zien." Maar het is dus niet de bedoeling dat strandgangers er zelf afval in gooien. "Als vuilnisbak is het erg onhygiënisch. Het gaat om de boodschap."