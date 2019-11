Dé dag van de onderwijsstaking: wat moet je weten?

Wel? Niet? Wel? De lerarenstaking was de afgelopen tijd hot topic en vandaag is de dag dat 'ie toch doorgaat. Personeel van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs legt het werk neer vanwege een geldtekort. Dit leidt tot te weinig leraren en een te hoge werkdruk. Ook Noord-Hollandse juffen, meesters en docenten staken mee.

Volgens de website Investeer In Onderwijs zijn er vandaag 3964 scholen dicht. In Noord-Holland gaat het om ongeveer 647 onderwijsinstellingen. Waarom wordt er gestaakt?

De vakbonden willen dat de overheid met een goed investeringsplan voor het onderwijs komt. Ze riepen iedereen op de schooldeuren te sluiten. Het is 'erop of eronder', zeggen zij. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting van volgend jaar. Voor de zomer eisten de bonden en de werkgevers een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Minister Slob liet vorige week weten die 460 miljoen euro beschikbaar te stellen: hoewel er even sprake was van een afgelasting van de staking, gaat die toch door. Het gaat namelijk niet om een structurele oplossing, maar om eenmalige injectie. "We hebben de investeringen echter keihard nodig om het lerarentekort aan te pakken."

Dat lerarentekort wordt ook ervaren door meester Theun Koster uit Purmerend. Hij maakte een video er extra aandacht voor te vragen. "De situatie is nijpend. We hebben weer klassen naar huis moeten sturen deze week. En ik zat met 42 kinderen in mijn groep."

Wat houdt de staking in?

Er wordt niet, zoals bij andere stakingen, geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag. Maar dit keer zijn er door het land verschillende acties: regiobijeenkomsten, noemt Investeer in Onderwijs ze. In Amsterdam wordt er van 9.30 uur tot 11.00 uur geprotesteerd op de Dam. NH Nieuws is daar live bij. Onderwijs-wethouder van Amsterdam Marjolein Moorman gaat spreken over de problematiek in de hoofdstad. Er is ook een deejay en cabaretier Dolf Jansen komt spreken, net als mensen uit het onderwijs. In Amsterdam sluiten 177 scholen hun deuren, is te lezen bij AT5.

Gaan alle scholen staken?

Nee, niet allemaal. Zo blijft De School in Zandvoort open. Volgens de leraren van die school valt het wel mee met de werkdruk, al is dat mede te danken aan de flexibele lestijden. Dit lieten ze weten in een brief. Ze staan wel achter de staking, liet een van de leraren weten aan NH Nieuws. "Maar voor mij voelt het gewoon niet goed om te gaan staken als ik tevereden ben met hoe het nu bij mij gaat", aldus Laura de Ruiter van De School. Is staken de oplossing?

Schooldirecteur van basisscholen in Nederhorst den Berg en Eemnes Ronald de Moor is juist bang dat staken niet genoeg is. "We moeten hardere acties voeren. We hebben verschillende keren gestaakt maar uiteindelijk lost dat het probleem niet op", zei hij tegen NH Nieuws.