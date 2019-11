Zandvoortse basisschool doet niet mee aan onderwijsstaking

Basisschool De School in Zandvoort doet morgen niet mee aan de landelijke onderwijsstaking. Volgens leraren van De School is de werkdruk niet zo heel hoog.

het werk neerleggen. Ze willen een hoger salaris en eisen een minder hoge werkdruk.



Deze problemen herkennen de leraren op De School minder, laten ze weten in een brief. De School werkt anders dan de meeste scholen. Het gebouw is vijftig weken per jaar geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur. Binnen deze tijden volgen alle leerlingen een individueel leerplan. "Omdat wij net als onze leerlingen inspraak hebben in onze eigen vakanties en werktijden, ervaren wij veel minder werkdruk dan in het regulier onderwijs."



Eén van de leraren van de school, Laura de Ruiter, laat aan NH Nieuws weten wél achter de staking te staan, "maar voor mij voelt het gewoon niet goed om te gaan staken als ik tevereden ben met hoe het nu bij mij gaat." Ook andere leraren van De School hebben na een overleg aangegeven niet mee te willen doen met de staking.

Solidair

Om toch solidariteit aan leraren van andere scholen te tonen, heeft ze een brief naar de media gestuurd. "Ik vind wel dat er iets in het onderwijs moet veranderen. Over de salarissen heeft iedereen bij ons een eigen mening, maar we vinden wel dat er meer geld moet naar het onderwijs om het lerarentekort aan te pakken", zegt De Ruiter.





De School zou graag zien dat er meer scholen worden geopend die werken op dezelfde manier als De School. "Als elke school zou zijn als die van ons, zouden er veel problemen opgelost zijn."