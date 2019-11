Weer stijging agressieve passagiers aan boord van vliegtuigen

Het aantal agressie-incidenten aan boord van Nederlandse passagiersvliegtuigen is vorig jaar opnieuw gestegen. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In 2019 zal dat aantal volgens de inspectie nog verder stijgen. Er zijn ook steeds meer zwaardere incidenten, waarbij agressieve passagiers anderen aan boord te lijf gaan.

NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Volgens de ILT is drankgebruik vaker de aanleiding voor agressief gedrag aan boord, in vergelijking met 2017. De meeste incidenten doen zich voor op middellange en langeafstandsvluchten. Daarnaast kennen de nationale vliegmaatschappijen een stijging in 2018 terwijl het aantal meldingen bij low-cost maatschappijen daalt.

Quote "Je moet je kankerkop houden!" TRansavia-passagier

Een recent voorbeeld waarbij agressieve passagiers tekeer gingen aan boord van een vlucht naar Schiphol was aan boord van een Transavia-Boeing. Vier passagiers maakten het tijdens de vlucht van Dubai naar Amsterdam zo bont, dat de gezagvoerder besloot een tussenstop in Wenen te maken om het viertal eruit te gooien. De vier passagiers stonden in september terecht voor de rechtbank in Haarlem. De passagiers kregen allen geldboetes. Tot fysiek geweld kwam het niet, maar het viertal bedreigden andere passagiers en de bemanning. De vier uitten bedreigingen zoals: "Je moet je kankerkop houden, anders sla ik je op je bek. Kom nu dan, ik ram je in elkaar", en "Ik steek haar lek."