'Agressieve' passagiers Transavia-vlucht voor de rechter: "Opgeblazen situatie"

HAARLEM - Vier verdachten stonden vandaag terecht voor de rechtbank in Haarlem voor agressief gedragen aan boord van een Transavia-vlucht, vorig jaar februari. De Boeing 737 was onderweg van Dubai naar Schiphol, met een tussenstop in Burgas (Bulgarije), toen het een tweede landing in Wenen moest maken om de vier verdachte passagiers van boord te laten halen. Alle verdachten ontkennen iets fout te hebben gedaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De vier verdachte passagiers zijn twee zussen en twee mannen die elkaar voor de vlucht niet kenden. Volgens het Openbaar Ministerie zou er bij het instappen al gedoe zijn ontstaan toen er voor een van de passagiers geen ruimte bleek voor zijn handbagage. Later zou de situatie zijn geëscaleerd en zijn er volgens de Officier van Justitie bedreigingen geuit tegen het cabinepersoneel en andere passagiers.

Je moet je kankerkop houden

Omdat alle vier de verdachten ontkennen iets strafbaar te hebben begaan, baseert het O.M. zich op getuigenverklaringen van het cabinepersoneel en passagiers. Die zeggen dat de verdachten al enkele uren luidruchtig waren en ook na herhaaldelijke verzoeken niet wilden stoppen. Uiteindelijk zou er door de verdachten bedreigingen zijn gemaakt als "Je moet je kankerkop houden, anders sla ik je op je bek, kom nu dan, ik ram je in elkaar" en "Ik steek haar lek."

De vier passagiers houden vol niemand te hebben bedreigd. Advocaat Ralph Titahena van een de verdachten zegt dat het ook niet te bewijzen valt:



Opgeblazen

Advocaat Titahena noemt de hele situatie opgeblazen en ook de twee andere advocaten die de overige verdachten bijstaan, vinden de verdenkingen onterecht. Een van de redenen waarom het viertal zou moeten worden vrijgesproken is de constante verwarring tussen de twee mannelijke verdachten die de bemanning bij hun verklaring hadden gemaakt. Volgens de verdediging blijft het onduidelijk wie wat zou hebben gezegd.

Het Openbaar Ministerie blijft bij de verklaringen die ze van de bemanning en een aantal andere passagiers heeft gekregen en eist geldboetes van 1.300 tot 1.800 euro. De rechter doet over twee weken uitspraak. Transavia heeft tegen NH Nieuws gezegd pas na de uitspraak te reageren op de strafzaak.