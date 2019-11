Inzameling voor overleden Marcin (26) om hem in Polen te kunnen begraven

Er is een inzamelingsactie gestart door zijn vrienden, zodat de overleden Marcin Dmytryszyn in z'n thuisland kan worden begraven. De 26-jarige man was maandenlang vermist en werd half oktober dood gevonden in Wieringerwerf. Maar zijn familie heeft niet genoeg geld om hem naar Polen te laten brengen.

Politie

"Hij is niet langer bij ons, maar hij zal zeker voor altijd in ons hart blijven. We zullen hem herinneren als glimlachend, gek en levenslustig", zo schrijft zijn moeder op de inzamelingspagina. Op 22 oktober werd Marcin dood gevonden bij de Zuiderdijkweg in Wieringerwerf, na maanden vermist te zijn. De doodsoorzaak is onduidelijk, maar het gaat in ieder geval niet om een misdrijf.

Quote We willen hem met waardigheid begraven Danuta Dmytryszyn