Lichaam in Wieringermeer blijkt van vermiste pool Marcin

WIERINGERMEER - De dode man die 22 oktober in een sloot langs de Zuiderdijkweg in Wieringermeer werd gevonden, blijkt van de vermiste Pool Marcin Dmytryszyn (26) te zijn. De politie bevestigt dit naar aanleiding van DNA-onderzoek.

Marcin was al sinds maart dit jaar vermist. De politie heeft samen met familie en vrienden van Marcin eerder nog een grote zoekactie rond Wieringerwerf gehouden, maar daarbij werd geen spoor van de vermiste Marcin gevonden.

Zijn familie in Polen is op de hoogte gebracht. Uit het onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van een misdrijf.