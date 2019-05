Marcin (26) uit Wieringerwerf al ruim twee maanden vermist

WIERINGERWERF - De 26-jarige Marcin Dmytryszyn uit Wieringerwerf wordt al ruim twee maanden vermist. Hij werd eind maart voor het laatst gezien, maar heeft sindsdien niets meer van zich laten horen.

Het laatste teken van leven dateert van 26 maart, toen Dmytryszyn werd gezien bij het Shell-tankstation langs de A7 in Wieringerwerf. Sindsdien hebben zijn vrienden en familie hem niet meer gezien en heeft hij geen contact meer met hen opgenomen.

Afgelopen zondag, precies twee maanden na zijn vermissing, is er een zoekactie geweest in de Wieringermeer langs de snelweg. Dat leverde niets op.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



