Zoektocht naar vermiste Pool Marcin (26): "Hij is een sterke jongen"

WIERINGERWERF - Er is vandaag een groep van vijftien vrijwilligers op zoek gegaan naar de vermiste Marcin Dmytryszyn. Met hulp van de lokale politie werd het gebied, waar hij twee maanden geleden voor het laatst gezien is, uitgekamd.

Vanmorgen vroeg verzamelde de groep vrijwilligers, waar zowel kennissen als onbekenden van Marcin in zaten, bij het politiebureau in Wieringerwerf. Vanuit daar werd in twee groepen gezocht. "We zijn overal naar op zoek en kijken naar kleine dingetjes", vertelt Alicja, die na een oproep op Facebook besloot mee te helpen. "We kijken naar alles wat naar hem toe zou kunnen leiden."

Er is veel onduidelijk over de vermissing. Op 26 maart werd Marcin voor het laatst gezien bij het tankstation van Wieringerwerf. Daar zou hij te voet zijn gekomen, maar hoe hij zijn weg vervolgd heeft is onduidelijk. Ieder spoor ontbreekt en volgens de politie had hij geen papieren op zak, die zijn gevonden in Middenmeer. "We zijn dus al enige tijd op zoek naar hem", legt Peter Hoogenboezem van Politie Hollands Kroon uit. "We hebben geen spoor. Dat maakt het zoeken moeilijk en daarom hebben we gemeend om te beginnen waar hij het laatst gezien is."

Hoop

In de groep met zoekers liep ook een oude schoolvriend van Marcin mee. "We wonen hier ver vandaan, maar we zijn hier gekomen om te proberen hem te vinden", legt Kamil Gorka uit. "Alleen, we hebben hem nu niet gevonden, maar we houden hoop." Hij maakt een ietwat bezorgde indruk, maar hij is, ondanks dat zijn vriend al twee maanden niet meer gezien is, niet bang dat hem wat overkomen is. "Ik geloof dat hij nog leeft en te voet naar Polen loopt", klinkt het positief. "Hij is een sterke jongen en ik denk dat alles goedkomt."