Ging oud-politicus Bloemendaal te ver met uitspraken op radio? Rechter vindt van niet

HAARLEM - Oud-fractievoorzitter Meindert Fennema van GroenLinks in Bloemendaal is vanmiddag vrijgesproken van laster. De politierechter in Haarlem vindt niet dat de emeritus hoogleraar met opzet de eer en goede naam van drie Bloemendalers heeft aangetast met uitlatingen in een programma op Radio 1.

In een radioprogramma van Jort Kelder was Fennema in maart 2018 te gast omdat hij met toenmalig VVD-fractievoorzitter Martijn Bolkestein een boek over dorpspolitiek had geschreven. De Aerdenhouter zei toen dat hij waarnam dat de mores in de politiek verhardde. Eerst waren het in zijn woorden onder andere alleen woonwagenbewoners en anderen die gezagsdragers met geweld benaderden.

Gijzeling

Vervolgens vertelde Fennema in diezelfde uitzending dat in Bloemendaal nu zelfs een fiscaal jurist, een landgoedeigenaar en een medisch specialist van de lokale partij Hart voor Bloemendaal de burgemeester hadden opgesloten in zijn werkkamer. Iedereen in Bloemendaal wist dat het ging om de huidige raadsleden Rob Slewe en Marylies Roos en de man van Marylies, Peter Roos. Presentator Jort Kelder maakte daar een 'gijzeling van de burgemeester' van en dat sprak Fennema niet tegen.

Achteraf bleek dit niet waar. Dat heeft burgemeester Elbert Roest ook bij de politie verklaard. Hij was tijdens een verhit gesprek alleen in de deuropening tegengehouden. Fennema verklaarde vandaag tijdens de zitting dat hij via via had gehoord dat het om opsluiten ging en dat hij achteraf gezien beter het woord 'insluiten' had kunnen gebruiken. Fennema zei ook dat hij het voorbeeld wilde gebruiken om een toename van intimidatie van het openbaar gezag aan de kaak wilde stellen, omdat dat steeds meer cultuurgoed lijkt te worden.

De drie slachtoffers deden aangifte en het Openbaar Ministerie maakte er een zaak van. Een zaak die vandaag door tientallen belangstellenden werd gevolgd in de rechtbank. Volgens de Officier van Justitie deed Fennema de uitspraken met opzet. Hij zou de drie bewust hebben beschuldigd van een ernstig strafbaar feit. De officier eiste een voorwaardelijke boete van 750 euro. "Je kan niet zomaar op de nationale radio beschuldigingen tegen mensen uiten. Het gaat om het gevoel van rechtvaardigheid. Hier is een grens overschreden."

Het OM wilde er een zaak van maken, omdat het niet de eerste keer was dat Fennema probeerde Slewe en Roos in een kwaad daglicht te zetten. Fennema had al eens een belasterende column geschreven met de kop 'In Bloemendaal is de maffia de baas', doelend op de broers Hans en Rob Slewe. Volgens Slewe en Roos paste de opmerking van Fennema in een (media)strategie van de gemeente om de familie Slewe - met wie de gemeente in conflict is over hun landgoed Elswoutshoek - zwart te maken.

Verkiezingen

Bovendien was het vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Slewe en Roos was de opmerking bedoeld om ze te dwarsbomen en ze uit de raad te houden. Tijdens de zitting verklaarde Fennema dat zijn opmerking "niet was bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden."

De rechter meende echter dat het woord 'opsluiten' weliswaar niet de lading dekt, maar dat er volgens hem geen opzet was om de eer en goede naam van de drie Bloemendalers opzettelijk te beschadigen. "Dat kan ik niet zien", zei hij, "u wilde iets aan de kaak stellen." Het OM heeft twee weken om in hoger beroep te gaan.