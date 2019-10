Poging plofkraak in Amsterdam: meerdere straten afgezet

AMSTERDAM - Aan de Banne Buikslootlaan in Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een poging gedaan van een plofkraak. Meerdere hulpdiensten, waaronder de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) waren aanwezig. De omgeving werd afgezet.

De politie werd vannacht rond 03.00 uur op de hoogte gesteld. Er lijkt geen schade te zijn aangericht in de omgeving bij de geldautomaat. Wel hangt er een draadje uit de zogenoemde Geldmaat van vermoedelijk een explosief.

Het is vooralsnog niet bekend hoeveel daders betrokken zijn geweest bij de plofkraakpoging. De IJdoornlaand, Westerlengte, Bezaanjachtplein, Bezaanjachtplein waren uit voorzorg afgezet. Bus 34 reed om die reden tijdelijk om.

Twee weken geleden werd een Geldmaat in de Haarlemmerstraat opgeblazen. Daarbij raakte een omwonende die lag te slapen gewond.