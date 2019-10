Kast voor pinautomaat na mislukte plofkraak in Amsterdam

AMSTERDAM - Een buurtbewoner heeft een positieve draai gegeven aan de mislukte plofkraak in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Voor de pinautomaat aan de Van Limburg Stirumstraat staat nu een kast, waar omwonenden een lp of videoband kunnen 'lenen'. De automaat is buiten werking nadat eind september een poging is gedaan om 'm op te blazen, het explosief ging niet af.

De bedoeling is dat de bewoners zelf ook weer wat in de kast zetten. Dat kan van alles zijn. "Wat mensen er allemaal uithalen, dat verkoop je nooit! Operettes, klassieke muziek. Zelfs twintigers halen dat uit de kast", vertelt dj El Faro, de initiatiefnemer.

'Dit raakt mij'

"Dit raakt mij ontzettend", vertelt een bewoonster. "Het is een soort tegengeluid voor de plofkraken. De initiatiefnemer heeft iets moois neergezet, het is echt een ontmoetingsplek geworden."

Zelf heeft ze dan ook al een aantal tijdschriften in de kast gezet. In de tussentijd maakte ze een praatje met andere enthousiaste bewoners. "Morgen kom ik terug", vertelt ze. "Het zou mooi zijn als dit straks overal gedaan wordt waar een plofkraak is geweest."

Puur toeval

Dj El Faro vertelt dat hij meer complimenten heeft ontvangen van omwonenden. Hij zou met zijn actie hebben gezorgd voor sociale verbinding. Terwijl het eigenlijk puur toeval was dat hij de kast juist dáár zette.

"In mijn kringloop lagen een heleboel dvd's en lp's, met het gevaar weggegooid te worden. Doodzonde!", vertelt hij. "Toen zag ik ook nog zo'n oude Billy-kast."

El Faro zocht vervolgens een plekje waar hij een weggeefkast zou kunnen zetten. Bij de galerij aan Van Limburg Stirumstraat zou de kast in elk geval niet nat worden. "Daar heb ik de kast neergezet."

Dagelijks langs

Het liep volgens de initiatiefnemer meteen al storm: alle dvd's zijn inmiddels weg. "Ik ga nu dagelijks eventjes langs om te kijken of het niet een troep wordt. Ik hoop ook niet dat handhavers de kast weghalen, dat zou zonde zijn", vertelt de dj.