Bouw- en transportbedrijven klaar voor demonstratie op Malieveld: "Met acht vrachtwagens naar Den Haag"

LOOSDRECHT - Na de boeren zijn het morgen ondernemers uit de bouwsector die het Haagse Malieveld bezetten en massaal van zich laten horen. Ze demonstreren tegen de huidige 'onwerkbare stikstof en PFAS-regels', waardoor veel projecten stilliggen en duizenden banen op het spel staan. Ook vrachtwagenfabrikant en -verhuurder Veldhuizen B.V. uit Loosdrecht is er morgen bij. "Want als bedrijf zijn wij afhankelijk van wegenbouw", zegt Pieter Veldhuizen tegen NH Nieuws.

Door de strengere stikstof- en PFAS-regels en onzekerheid over toekomstig beleid liggen veel bouwprojecten - waaronder woningbouw- en wegenbouwprojecten - momenteel stil of wordt er überhaupt niet begonnen met bouwen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor veel bouw-, constructie- en transportbedrijven: niet alleen hun omzet staat onder druk, ook hebben veel bedrijven meer mensen in dienst dan ze aan het werk kunnen houden.

Duizenden banen op de tocht

Als de onduidelijkheid aanhoudt en de bouwprojecten niet snel kunnen worden hervat, komen er tienduizenden banen op de tocht te staan. Alleen al bij bedrijven die betrokken zijn bij woningbouwprojecten gaat het om zo'n drieduizend werknemers, waarschuwt Bouwend Nederlandregiomanager Jan Overtoom.

Eigenaar Veldhuizen van de gelijknamige bv uit Loosdrecht hoeft vooralsnog niet te snijden in z'n personeelsbestand. "We verhuren vrachtwagens zonder chauffeurs", verklaart hij aan de hand van de scheve verdeling tussen zijn personeelsbestand en zijn wagenpark waarom er in zijn bedrijf geen banen op de tocht staan. Een deel van zijn personeel doet vanwege de crisis wel tijdelijk ander werk. "Maar we hebben iedereen kunnen omroosteren."

Een voorbeeld van een wegenproject dat als gevolg van de strengere normen stil ligt, is de afslag A9 ter hoogte van Heiloo. "Die afslag mag van de Raad van State niet gemaakt worden, en daardoor kan ook een woonwijk van zo'n driehonderd woningen niet gerealiseerd worden", vertelt Overtoom.

Acht vrachtwagens

Net als vele andere bedrijven uit de sector staat Veldhuizen B.V. morgen op het Malieveld. "We gaan vanavond al met acht vrachtwagens naar Den Haag", vertelt de eigenaar. Zodra de acht chauffeurs de vrachtauto's op het veld hebben geparkeerd, keren ze huiswaarts, om morgenochtend met het openbaar vervoer weer naar Den Haag te reizen. Zo veroorzaakt zijn bedrijf in ieder geval geen overlast tijdens de ochtendspits, wat door de talloze trekkers wél het geval was tijdens de boerenprotesten.

Veldhuizen vindt dat de overheid laks is geweest, en de huidige problemen van mijlenver had kunnen zien aankomen "Cumela, de branchevereniging van loonbedrijven en Bouwend Nederland hebben al vroeg aan de bel getrokken", vertelt hij. "Maar het is dramatisch dat de bureaucratie het zo laat doorsudderen."

Trage besluitvorming

Hoewel staatssecretaris Van Veldhoven eerder vandaag liet weten dat het RIVM uiterlijk 1 december duidelijkheid moet bieden over de maximaal toegestane (en veilige) concentratie PFAS (giftige stoffen) in grond, biedt dat volgens ondernemer Veldhuizen allerminst een garantie op een snelle doorstart van bouwprojecten.

"Voorlopig is dat nog geen wetgeving", voorziet de ondernemer een traag besluitvormingsproces. "Is het geen PFAS, is het wel stikstof." Bovendien is tegen die tijd al veel leed geschied, denkt hij. "Dat is de put dempen als het kalf verdronken is", verwijst hij naar de talloze bouwvakkers, installateurs en chaufferus die tegen die tijd werkloos thuis zitten.

Inzamelingsactie

Om de demonstratie in goede banen te leiden, heeft Grond in Verzet - het comité dat de protestactie van morgen leidt - om donaties gevraagd. Hoewel het beoogde bedrag van 100.000 euro bij lange na niet is opgehaald, hebben tientallen bedrijven een bedragen van 10 euro tot 2.500 euro overgemaakt.

Transportbedrijf Cito B.V. uit Nederhorst Den Berg heeft zelfs 2.500 euro overgemaakt. "We zijn aangesloten bij de stichting Grond in Verzet", verklaart planner Janneke Siewertsen dat hoge bedrag. "Tot 1 oktober hebben we het heel druk gehad", vertelt ze. "Tot die tijd waren al onze 35 vrachtwagens onderweg, maar daarna waren het er maar 20 á 25 per dag." Hoewel het inmiddels weer 'iets drukker is', valt de hoeveelheid werk in het niet bij vorig jaren rond dezelfde tijd. "We horen het nu gewoon heel druk te hebben."

Vooral mensen, geen voertuigen

Hoewel Grond in Verzet oproept om morgen vooral met mensen - en niet met voertuigen en kranen - naar Den Haag te komen, sluit Siewertsen niet uit dat veel bedrijven toch met eigen materieel naar het Malieveld komen. Dat geldt dus onder meer voor het Veldhuizen B.V uit Loosdrecht, dat met acht kiepwagens present is.

Demonstranten die hun wagens liever thuislaten en zich hebben aangemeld worden morgenochtend in alle vroegte opgehaald in Alkmaar en Haarlem, om per touringcar naar Den Haag te reizen. Toch maakt het volgens Siewertsen voor de impact van de demonstratie niet uit of het Malieveld morgen al dan niet volstaat met kranen, vracht- en kiepwagens. "Wat er nu gebeurt, dat zoveel sectoren en organisaties tegelijk van zich laten horen - en dat zelfs de vakbond zich achter ons lijkt te staan - is in Nederland nog nooit gebeurt."