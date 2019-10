Dijkbewoners naar Raad van State om versterking Markermeerdijk: "Oordeel is aan de rechter"

UITDAM - Het plan van de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de 33 kilometer lange monumentale Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam, stuit om veel verzet van omwonenden. Maar liefst twee dagen heeft de Raad van State in Den Haag uitgetrokken voor de bezwaren tegen de versterking van de dijk waar al jaren over wordt gesteggeld.

De dijk is al in 2006 afgekeurd en moet dus nodig versterkt worden. Over de manier waarop verschilt men nogal van mening. Stichting Zuyderzeedijk, omwonenden, de Vereniging Oud Hoorn en melkveehouderijen worden vandaag en morgen gehoord. Al jaren verzetten zij tegen de ingrijpende plannen van de dijkverzwaring waarvan de kosten meer dan 500 miljoen euro zijn.

Het laatste

Joke van der Meer woont in een fraaie stolp bijna op de dijk in Uitdam. Dagelijks zwemt ze in het Markermeer. Ze is bestuurslid van Stichting Zuyderzeedijk. "Het oordeel is nu aan de rechter. Dit is het laatste wat we kunnen doen", vertekt ze.

Marco Bolluijt voert het verzet tegen de dijkverzwaring vanuit Scharwoude. Ook daar dreigt de fraaie monumentale dijk ten onder te gaan. "Je moet eigenlijk uitgaan van wat er nu is. Dat is met dit plan niet gebeurd. Het is op de tekentafel bedacht." Zowel Marco als Joke hopen dat de rechter de plannen van provincie en hoogheemraadschap naar de prullenbak verwijzen. "En dan het helemaal opnieuw gaan bekijken wat er nodig is om de dijk sterker te maken", zegt Marco.

Betonnen plaat

Joke vertelt dat de situatie langs de dijk nogal verschilt. Zo leek in Uitdam en in Durgerdam dat er naar de bewoners geluisterd is en de plannen aangepast werden aan hun wensen. "Maar bij de uitvoering in Uitdam blijkt dat naast de bestaande dijk er een betonnen plaat komt van 13 meter breed". Dat wil Joke natuurlijk niet. Met Marco en vele anderen is ze vanochtend vertrokken naar Den Haag in de hoop dat de Raad van State oog heeft voor het behoud van de oude Markermeerdijk.

Een rechterlijke uitspraak wordt pas in 2020 verwacht.