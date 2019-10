Emotionele oproep aan doorrijder: "U bent weggereden toen mijn opa zwaargewond op straat lag"

ALKMAAR - Opa Jacques Schipper ligt al zeven weken zwaargewond in het ziekenhuis. Hij kan niet praten en ligt vastgebonden op bed. De 77-jarige Heilooër kwam op de fiets in botsing met een onbekende man die vervolgens zonder omkijken de benen nam. Kleindochter Puck Schermer doet nu een emotionele oproep: ze wil dat de man zich meldt.

"Als jij iemand aanrijdt, of als iemand jou aanrijdt, dan hoor je te kijken hoe het met iemand gaat", zegt Puck. "Mijn opa lag op de grond. Hij lag raar, met een hele bloedende hoofdwond. Dus het was gelijk al duidelijk dat het niet goed ging." De doorrijder zei naar zijn kleinkinderen te moeten en ging er gelijk vandoor.

Met Jacques gaat het 7 weken na het ongeluk nog steeds erg slecht. Hij heeft na het ongeluk een week op de intensive care gelegen en ligt nu nog steeds in het ziekenhuis. Als gevolg van twee hersenbloedingen kan hij niet praten. In bed moet hij vastgebonden liggen om daar niet uit te vallen.

De situatie nu is een immens verschil met hoe Jacques was. "Kijk mijn opa was een onwijs fitte man", vertelt Puck. "En heel vitaal. wij deden alles met mijn opa: skiën, tennissen, noem maar op. En nu zit hij de hele dag in zijn rolstoel en hij zal hij nooit meer kunnen fietsen."

Oproep

De familie van Jacques wil de man, die zelf dus ook een opa zou zijn, alsnog spreken over het ongeluk. Zij doet hem volgende oproep: "U weet het vast nog wel. Ik zal het nooit meer vergeten. Mijn opa is de liefste opa ter wereld, maar helaas zullen wij nooit meer met hem samen kunnen fietsen. Ik wil u vragen, als u echt van uw kleinkinderen houdt, als u iets geeft om andere mensen, om uzelf kenbaar te maken, zodat wij weten wat er precies gebeurd is. Zodat u sorry kunt zeggen, omdat u bent weggereden toen mijn opa daar op straat lag, zwaar gewond. Zodat ik, mijn oma en al mijn neefjes en nichtjes weer een beetje rustig kunnen slapen. Zodat wij echt kunnen verwerken wat er gebeurd is. Wij zoeken geen schuldige, daar gaat het niet om. Alstublieft doe het voor mijn opa. En een beetje voor mij."