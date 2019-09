Dochter zwaargewonde fietser Heiloo: "Hij heeft geen seconde naar m'n vader omgekeken"

HEILOO - De dochter van het slachtoffer dat afgelopen vrijdag op de Ypesteinerlaan in Heiloo gewond raakte bij een botsing vraagt de fietser die betrokken was bij het ongeluk zich te melden bij de politie. Die oproep doet ze in een telefonisch interview bij NH Nieuws.

De 77-jarige man fietst afgelopen vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur met z'n vrouw over de Kennemerstraatweg. Kort nadat ze zijn afgeslagen naar de Ypesteinerlaan wordt de man ingehaald door een andere fietser.

De twee raken elkaar en gaan ter hoogte van de cafetaria onderuit, waarna de ongedeerde fietser snel opkrabbelt, mompelt dat er een kleinkind van school gehaald moest worden en fietst weg.

"Mijn moeder fietste voor mijn vader, waardoor ze het niet heeft zien gebeuren", vertelt de dochter van het echtpaar op voorwaarde van anonimiteit. "Toen m'n moeder een klap hoorde, keek ze om en zag m'n vader liggen." Terwijl haar moeder zich over haar gewonde man ontfermt, piept de andere fietser er tussenuit. "Hij heeft geen seconde naar mijn vader omgekeken."

Getuigen schieten te hulp

In tegenstelling tot de fietser schieten getuigen wél te hulp. "Omstanders boden m'n vader een stoel van de snackbar aan. Hij had een bloedende hoofdwond, maar hij wilde niet naar het ziekenhuis. Later op de dag is zijn situatie verslechterd en alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij nu te vechten voor z'n leven."

Het antwoord op de vraag wie schuld heeft aan de val, vindt ze irrelevant. "Maar we hebben wel aangifte gedaan", benadrukt ze. "Hij had kunnen denken: ik keer terug om te kijken hoe het met de man gaat. Je hoort je ervan te vergewissen of iemand gewond is, en hulp nodig heeft. Maar dat heeft hij allemaal niet gedaan."

'Dit maakt me boos"

Ze kan zich bijna niet voorstellen dat de fietser nog niet heeft meegekregen welk leed hij heeft aangericht, en hoopt dat hij zich alsnog bij de politie meldt. "We willen niemand aan de schandpaal nagelen, maar hij heeft artikel 7 van de Wegenverkeerswet overtreden", zegt ze. "Dat maakt me boos."

De politie Alkmaar komt graag in contact met getuigen van de botsing en mensen die weten of denken te weten wie de tegenpartij is.