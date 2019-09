Man in levensgevaar na botsing met doorrijdende fietser: "Moet kleinkind van school halen"

HEILOO - Een fietser is afgelopen vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij op een andere fietser botste op de Ypesteinerlaan in Heiloo.

De man die ongeschonden bleef na het ongeluk, ging er vervolgens vandoor zonder zijn gegevens achter te laten, omdat hij naar eigen zeggen "zijn kleinkind van school moest halen".

De politie is op zoek naar de wegfietsende man, omdat de gewonde fietser er ernstig aan toe is. Mensen die iets gezien hebben, kunnen zich melden via 0900-8844.