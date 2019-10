Noord-Hollandse boeren horen liever bij Friesland: "Hier voelen we ons in de steek gelaten"

HAARLEM - Een deel van de Noord-Hollandse boeren zou zich graag aansluiten bij Friesland. Niet omdat de koeien daar meer melk geven of de gewassen er sneller groeien, maar vanwege het stikstofbeleid. Morgen wordt daarom de Friese vlag gehesen en vrijdag volgt er halverwege de Afsluitdijk een 'officiële' ontmoeting met de Friezen. "Noord-Holland wordt Friesland-West", klinkt het stellig.

Melkveehouder Ad Baltus is de gang van zaken in Noord-Holland spuugzat. Volgens hem wordt er door het provinciebestuur in Haarlem niet naar de boeren geluisterd. "Ze zitten in hun eigen bubbeltje. We hebben er geen moeite mee dat de provincie beleidsregels maakt, maar het gaat allemaal achter onze rug om. Als we netjes vragen of de stikstofregels van tafel kunnen, luisteren ze niet. Er wordt veel over ons gepraat, en nauwelijks met ons", aldus Baltus.

Onrechtvaardig

Volgens de melkveehouder zijn de nieuwe regels die ze opgelegd krijgen een doorn in het oog: "Als je koeien in twee verschillende stallen hebt, en je wilt ze in de toekomst samenvoegen dan kan dat waarschijnlijk niet vanwege de nieuwe regels", legt hij uit. "Terwijl je niet eens extra koeien krijgt!"

Met dit soort regels wordt het boeren onmogelijk gemaakt, meent Baltus: "Ik voel me in de steek gelaten. Het is zo vreselijk jammer. We weten dat een deel van het probleem én oplossing bij ons ligt. Maar we willen meepraten over de beslissing die er wordt gemaakt over ons. Wij zeggen toch ook niet 'krijg de klere'?"

Daarnaast pleit Baltus voor landelijke regels omtrent stikstof. "Ik heb een bedrijf op de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Het is toch te gek voor woorden dat mijn buurman in een andere provincie straks meer koeien mag houden dan ik? Er zit op Europees niveau al zoveel verschil in wetgeving tussen de verschillende landen. Dat is niet rechtvaardig."

Burgerinitiatief

Naast het hijsen van de Friese vlag en een ontmoeting op de Afsluitdijk, wil Baltus zoveel mogelijk handtekening verzamelen voor het aansluiten bij Friesland. "We proberen er minimaal 5.000 te krijgen. Dan moet Noord-Holland het hebben over dit burgerinitiatief. We moeten nog wel even de voorwaarden erop nalezen maar zodra we de handtekeningen hebben, bieden we ze aan de Commissaris van de Koning aan."

Volgens Baltus moet het hijsen van de Friese vlag en het burgerinitiatief vooral als ludiek worden gezien. "We gaan de vlaggen ophangen op plekken waar ze vanuit het provinciehuis gezien kunnen worden. Ik verwacht niet dat het provinciebestuur met de staart tussen de benen de regels ineens intrekt, maar we willen ze laten zien dat het ook anders kan", aldus Baltus. "Ik vind Noord-Holland namelijk een hele provincie", verzekert hij.