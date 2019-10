Extra zand op het strand voor droge voeten: "400.000 kuub voor waterveiligheid"

CALLANTSOOG - Op het strand bij Callantsoog en voor de deur bij Julianadorp laat Rijkswaterstaat duizenden kubieke meters extra zand storten. Hiermee moet de waterveiligheid van Noord-Holland worden gegarandeerd.

Jaarlijks worden er zeker acht voetbalstadions met zand, zo'n 12 miljoen kuub, voor en op de Noordzeekust aangebracht. Dat gebeurt via vooroeversuppletie - oftewel aanvulling -, waarmee ze een nieuwe zandbank voor de kust aanleggen, en als het niet anders kan met strandsuppletie. Een nieuwe zandbank aanleggen heeft de voorkeur door een langere werking en de lagere kosten.

Lees ook: Duizenden meters extra zand voor verdediging kust bij Callantsoog

In Callantsoog is strandsuppletie nodig. "Hier wordt 400.000 kuub zand op het strand gespoten", legt Harold Hansen van Rijkswaterstaat uit. "We meten jaarlijks hoeveel zand er ligt: op het strand, maar ook onder de waterlijn. Op basis van die metingen en de vereisten van de basiskustlijn, maken we elke vier jaar een plan met waar er gesuppleerd moet worden."

In Noord-Holland zijn een aantal plekken waar Rijkswaterstaat regelmatig suppleert. "De zuidpunt van Texel, Julianadorp, Callantsoog, Bergen en Egmond. Hier is de kust heel erosief. Dat betekent dat wind en water daar snel zand wegnemen. Op deze plekken keren we om de paar jaar terug."

Lees ook: Nieuwe zandbank voor kust van Bergen en Egmond: 2,5 miljoen kuub zand opgespoten

Zand wordt van de zeebodem gezogen door sleephopperzuigers. Die brengen het aan land via leidingen of spuiten een nieuwe zandbank op. "De bedoeling is dat het zand aanspoelt en de duinen inwaait. Het helmgras moet dat zand vasthouden, zodat de duinen, de natuurlijke waterkering, meegroeien met de stijging van het waterpeil."

Door slechte weersomstandigheden en defecten aan materieel heeft de suppletie bij Callantsoog enige vertraging opgelopen. Medio november moet de klus daar geklaard zijn.