Duizenden meters extra zand voor verdediging kust bij Callantsoog

CALLANTSOOG - Rijkswaterstaat start maandag met het opspuiten van ruim 400.000 kubieke meter zand op het strand van Callantsoog. De maatregel is bedoeld om een van de smalste stukjes kustlijn van Noord-Holland en het achterland te beschermen tegen de zee. Het strand blijft toegankelijk, maar er is gevaar voor drijfzand.

Een baggerschip brengt het zand aan tussen strandpaal 12 ten noorden van strandpaviljoen De Stern en strandpaal 14 ten zuiden van strandpaviljoen De Strandtent. Het schip zuigt het benodigde zand ongeveer tien kilometer uit de kust op van de zeebodem en perst het vervolgens via een pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen het zand over het strand en wind en water zorgen voor de verdere verspreiding in het kustgebied.

Bulldozers en shovels

Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee toegankelijk voor bezoekers. Het deel van het strand waar wordt gewerkt, is verboden gebied vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels. Watersporters moeten minimaal 300 meter uit de buurt van het baggerschip blijven.

In 2017 heeft Rijkswaterstaat bij Callantsoog één miljoen kubieke meter zand onder water aangebracht en 400.000 kubieke meter op het strand. Het nieuwe zand onder water zal naar verwachting na aanbrengen pas na een aantal jaren zichtbaar effect hebben. Om de kustlijn van Callantsoog op zijn plek te houden, is daarom nu een herhaling van de strandsuppletie uit 2017 nodig.

De werkzaamheden duren tot half oktober.