Forse bezuinigingen bij Tata Steel: wat weten we tot nu toe?

IJMUIDEN - Tata Steel moet flink bezuinigen en dat heeft grote gevolgen voor het personeelsbestand, zo blijkt uit een memo aan het personeel die NH Nieuws in handen heeft. Het is nog onduidelijk in welke mate de bezuinigingen het personeel in IJmuiden raken, maar wat weten we wel?

In totaal moet Tata Steel Europa zo'n 830 miljoen euro bezuinigen. In de mededeling staat dat "een groot deel van dit bedrag door Tata Steel Nederland opgebracht moet worden." Hoeveel dat precies is, wordt niet genoemd in de brief. Wel moet het schrappen in het personeelsbestand in heel Europa ongeveer 170 miljoen euro opbrengen.

Gerrit Idema, vice-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) zegt dat er rond de 2.500 banen moeten verdwijnen in Velsen, Frankrijk, Engeland en België. Dat is ongeveer een kwart van alle banen bij die vestigingen. Omdat IJmuiden in Europa de grootste vestiging heeft, verwacht Idema dat de Nederlandse bijdrage fors zal zijn.

Waarom wordt er bezuinigd?

Dat het staalbedrijf gaat bezuinigen, komt niet helemaal als een verrassing. Al in juni kondigde Tata Steel een kostenbesparingsplan aan waarin stond dat de Europese tak zelfvoorzienend moest worden. Doordat er nog altijd veel goedkoop staal op de Europese markt wordt gedumpt, staat de positie onder druk.

Ook de CO2-heffing heeft gevolgen voor de omzet en de winst. Dat is een extra belasting die grote industriële bedrijven vanaf 2021 moeten betalen om koolstofdioxide uit te stoten.

Hoe reageren de werknemers en de ondernemingsraad?

Werknemers zijn niet verbaasd over de aangekondigde bezuinigingen maar wel over de grootte daarvan, zo laten enkele werknemers weten aan NH Nieuws. Zo kan een van hen zich "bijna niet voorstellen dat er meer dan een kwart uit zou moeten." Een ander hoopt dat de pijn eerlijk wordt verdeeld over de verschillende vestigingen in Europa.

De COR spreekt van een "zeer forse ingreep." De raad meldt dat de bezuiniging "buitenproportioneel is gezien de huidige financiële situatie van Tata Steel Nederland." Idema: "We weten best dat het niet goed gaat met de auto-industrie en de kosten voor CO2-opslag hakken er ook in. Maar dit..."

Hoe reageren de vakbonden?

Volgens de FNV zijn bezuinigingen in het personeelsbestand onnodig. "Het is nou niet zo dat dit bedrijf op omvallen staat, zeker IJmuiden niet. Dan denk ik van: waar ben je in godsnaam mee bezig", zegt John de Vries van de FNV. Hij vindt het onterecht dat het personeel zou moeten opdraaien voor problemen die de top van het bedrijf heeft veroorzaakt.

Vakbond CNV wijst tegenover ANP op de afspraak met Tata Steel dat er tot oktober 2021 niet aan de werkgelegenheid wordt getornd. "Daar zullen we Tata aan houden."

Wanneer weten we meer?

Naar verwachting komt er in november meer duidelijkheid over de precieze besparingen. Als de plannen klaar zijn, wordt de COR om advies gevraagd.