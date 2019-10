FNV: 'Het probleem is de veel te zware top van Tata Steel'

VELSEN - Een dag na de aankondiging van een dreigend massa-ontslag bij Tata Steel voerde vakbond FNV actie bij de vestiging in IJmuiden. De FNV bracht haar leden via pamfletten op de hoogte van de plannen van de directie om voor 170 miljoen euro te snijden in het personeelsbestand bij de vestigingen in Wales, België, Frankrijk en IJmuiden en nam daarin meteen stelling.

Dat er moet worden bezuinigd komt volgens de FNV doordat er jaren verkeerd beleid is gevoerd, er slecht personeelsbeleid wordt gevoerd en Tata Steel een bureaucratisch apparaat is. De problemen die daardoor zijn ontstaan mogen niet worden afgewimpeld op de staalarbeiders.

"Het probleem is de veel te zware de top", zegt FNV-voorzitter John de Vries. "Deze mensen zeggen dat er te veel mensen in dienst zijn, maar er wordt vergeten dat de top dat zelf heeft laten gebeuren."

De Vries merkt dat sprake is van grote onrust én actiebereidheid onder het personeel. "We zullen zeker actie gaan voeren. Met hoe meer hoe beter, dus ik roep iedereen op lid te worden van de vakbond. Dan staan we straks sterker."