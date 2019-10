Begrip voor bezuinigingen bij Tata Steel: "Maar niet in deze mate"

IJMUIDEN - Hoeveel banen er als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen op personeelskosten exact zullen verdwijnen bij Tata Steel in IJmuiden, is nog niet bekend, maar de ondernemingsraad vreest het ergste. Eerder vandaag liet Tata Steel haar personeel in een interne memo weten over heel Europa voor 170 miljoen euro te gaan snijden in het personeelsbestand. Daardoor zouden bij de vestigingen in Nederland, Wales, België en Frankrijk mogelijk 2.500 banen verdwijnen.

Hoeveel banen er in IJmuiden op de tocht staan, blijft vooralsnog gissen. "IJmuiden is het grootste onderdeel van Tata Steel Europa", zegt vice-voorzitter Gerrit Idema van de Centrale Ondernemingsraad (COR), "dus dat zal een forse bijdrage zijn."

Lees ook: Gigantische bezuinigingen bij Tata Steel: staalfabriek moet voor zeker 170 miljoen snijden in Europa

Dat het staalconcern moet bezuinigen komt voor de betrokkenen niet als donderslag bij heldere hemel. In juni werd al een kostenbesparingsplan - of in de woorden van het management: een transformatie - aangekondigd. De Europese tak moest zelfvoorzienend worden en om dat te realiseren werd onder meer een extern bureau ingeschakeld.

Lees ook: Reorganisatieplannen Tata Steel: COR vreest voor invloed extern bureau in dagelijkse leiding

Doordat er nog altijd veel goedkoop staal op de Europese markt wordt gedumpt, staat de productie onder druk. En ook de CO2-heffing - de extra belasting die industriële reuzen vanaf 2021 moeten betalen om koolstofdioxide uit te stoten - belooft een zware wissel op de omzet en de winst te trekken. "Begrip voor een bezuiniging is er zeker, maar niet in deze mate."

"Het zat er aan te komen, maar dit hadden we niet verwacht", reageert een werknemer. Hij kan het zich 'bijna niet voorstellen dat er meer dan een kwart uit zou moeten'. "Want de continuïteit van het bedrijf moet doorgaan." Vakbond CNV wijst tegenover ANP op de afspraak met het staalconcern dat er tot oktober 2021 niet aan de werkgelegenheid wordt getornd. "Daar zullen we Tata aan houden."

Pijn eerlijk verdelen

Een andere werknemer heeft vertrouwen in de vakbond. "Ze kunnen wel bezuinigingen aankondigen, maar we gaan er tegen strijden, zodat niet op personeel bezuinigd hoeft te worden." Een technisch specialist die al 38 jaar voor het bedrijf werkt, zegt te hopen dat de pijn eerlijk verdeeld wordt over alle vestigingen in heel Europa. "Het is heel jammer. Ik zou het heel erg vinden als ik hier word ontslagen, want ik wil niet weg bij dit bedrijf."

Lees ook: FNV: Geen gedwongen ontslagen Tata Steel Nederland

Een jonger personeelslid is net zo realistisch: "We zijn ons bewust dat we in een moeilijke tijd - zeker voor de staalindustrie - opereren en dat we bezuinigingsprogramma's moeten doorvoeren om überhaupt te overleven." Veel zorgen over zijn eigen toekomst maakt hij zich niet. "Ik heb er nooit zo over nagedacht of het mij zal raken, maar anders heb ik er wel vertrouwen in dat ik een andere functie - bij Tata of een ander bedrijf zal terugvinden."