Samenvatting: de TCS Amsterdam Marathon

AMSTERDAM - De omstandigheden waren ideaal voor de 44e editie van de TCS Amsterdam Marathon. Een graadje of tien, nauwelijks wind en droog. Bij de vrouwen leverde dat een nieuw parcoursrecord op; bij de mannen niet. Wil je de wedstrijd terugzien? NH Sport maakte een samenvatting.!

Vincent Kipchumba greep in 2.05,09 de winst en kwam daarmee niet in de buurt van het parcoursrecord dat Lawrence Cherono (2.04,06) vorig jaar liep. Abdi Nageeye kon door een opspelende hamstring niet met de snelste mannen mee en eindige op de negende plaats. Met zijn 2.07,39 werd hij eenvoudig Nederlands kampioen.

Bij de vrouwen greep Bo Ummels de nationale titel. De atlete uit Castricum finishte in haar debuutmarathon in 2.32,34. De eindzege was voor een andere debutante: de Ethiopische Degitu Azimeraw klokte een tijd van 2.19,52 en streepte daarmee het parcoursrecord uit 2012 (2.21,09) uit de boeken.

Benieuwd hoe de sfeer tijdens de loop was? Bekijk hieronder de aftermovie.