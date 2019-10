Tweeduizend appende fietsers op de bon geslingerd: kijk hier voor jouw gemeente

NOORD-HOLLAND - Het appverbod op de fiets wordt door veel mensen nog genegeerd. In de eerste twee maanden na invoering van het appverbod is er in onze provincie ruim 1.900 keer een bekeuring uitgedeeld. Zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIb). De verschillen per gemeente zijn groot.

Appen, bellen of muziek luisteren tijdens het fietsen mag sinds 1 juli niet meer. Wie tóch zijn smartphone bedient tijdens een ritje riskeert een boete van 95 euro. Het verbod kwam mede to stand na campagne van Michael Kulkens uit Kortenhoef. Hij verloor in 2015 zijn 13-jarige zoon Tommy-Boy. Tommy-Boy werd aangereden terwijl hij met muziek op de telefoon bezig was en bij het oversteken een auto over het hoofd zag.



De politie controleert sindsdien met enige regelmaat op overtreding van het verbod. Na Zuid-Holland, is Noord-Holland de provincie met de meeste boetes: 1.923. Amsterdam is landelijk koploper met 779 bekeuringen en wordt in de provincie gevolgd door Zaanstad (131 bekeuringen) en Alkmaar. Het gaat over de periode 1 juli tot en met 31 augustus.





De Gooise gemeenten hebben met Hilversum (86) en Gooise Meren (63) twee gemeenten in de top-10. Texel is met 45 boetes ook een opvallende bij de gemeenten met de meeste boetes. In de regio West-Friesland worden juist relatief weinig boetes uitgedeeld. In Hoorn gaat het nog om 18, maar in de andere gemeenten is het op één hand te tellen. In Opmeer is zelfs geen enkele boete geregistreerd.



Wil jij weten hoeveel boetes er in jouw gemeente zijn gegeven, kijk dan op de interactieve kaart: