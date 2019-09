Ruim twee maanden na appverbod: hoe staat het ermee?

HILVERSUM - Mobieltje in de hand op de fiets? Dat is dan 95 euro boete. Intussen weet iedereen dat je niet geen elektronisch apparaat meer mag vasthouden terwijl je fietst, maar houden we ons daaraan? NH Nieuws zocht het uit.

Nu de scholen weer begonnen zijn, is het een mooi moment voor de politie om de proef op de som te nemen. Zij herkennen de mobiele overtreders al vrij snel aan hun fietsgedrag. "Je ziet het aan slingerend rijgedrag, niet stoppen bij rotondes en kruisingen", vertelt politieagent Timo Smits.

Dat is niet het enige dat opvalt, zegt Smits: "We zien dat de jongere generatie het verbod wat sneller onder knie heeft. Zij snappen dat het niet mag en kan. Maar de oudere lichting, de dertig à veertigplussers, blijft zichzelf toch nog van het gemak bedienen en een mobieltje vasthouden. Dat is de doelgroep waar we last van blijven houden."

Jouw Noord-Holland

