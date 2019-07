Vader van overleden Tommy-Boy strijdt met succes voor telefoonverbod

KORTENHOEF - Michael Kulkens verloor op 22 augustus 2015 zijn zoon Tommy-Boy. De jongen keek tijdens het fietsen even op zijn mobieltje en overleed aan de gevolgen van het ongeluk dat volgde. Sinds die dag pleit zijn vader Michael voor een telefoonverbod op de fiets. En met succes: op 1 juli is het verbod ingegaan. NH Nieuws blikt terug op de strijd van Michael.

Bijna vier jaar geleden steekt de 13-jarige Tommy-Boy al fietsend de Franse Kampweg in Bussum over. Hij komt uit het bos, werpt nét een snelle blik op zijn telefoon en ziet daardoor de auto van links niet. Een harde klap volgt. Twaalf uur later overlijdt hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Lees ook: Telefoonverbod op de fiets gaat vandaag in: "Ouders moeten goede voorbeeld geven"

"Tommy-Boy was niet eens telefoon-verslaafd, zat nooit uren te appen op het schermpje," vertelt Michael aan groep acht van een basisschool. De kinderen luisteren ademloos. "Het was de verjaardag van zijn zus en hij zou dj zijn op het feest. Dus hij checkte toevallig net zijn Spotify-lijst op weg naar atletiek." Zeven kilometer was de route veilig, vier meter niet. "Precies lang genoeg voor een fatale afloop."

Bent u de moeder van...

Met zijn stichting TButterfly, genoemd naar de initialen van Tommy-Boy en naar het nummer van DJ Tiësto dat Tommy-Boy als laatste luisterde, geeft Michael voorlichting op scholen. Aan wie het maar wil horen, vertelt hij zijn verhaal. "Mijn vrouw kreeg de politie aan de deur met de vraag: 'Bent u de moeder van...' En ik wil voorkomen dat meer ouders dat meemaken," zegt Michael.

Lees ook: Vader verkeersslachtoffer over appverbod: "Yes Tom! Dit hebben wij samen gedaan"

In 2016 is hij betrokken bij de opnames van campagnefilmpjes over de gevaren van appen en bellen op de fiets. Maar dat is niet genoeg. "Ik kan wel zeggen dat het niet mag, maar als de wet het gewoon toestaat, dan heb ik geen poot om op te staan," vertelt Michael.

En dus pleit hij voor een landelijk telefoonverbod. In eerste instantie wil de toenmalige minister geen onderzoek doen naar de gevaren van appen op de fiets, maar al snel is Michael een serieuze gesprekspartner op het ministerie.

Huilen van geluk

De aankondiging in september 2018 dat het verbod er gaat komen, raakt Michael enorm. "Ik zat in de auto en hoorde het op het journaal." Hij moet de auto even stil zetten. "Door mijn tranen kon ik niets meer zien. 'Dat hebben we goed gedaan, Tom', dacht ik meteen. Ik had niet gedacht dat de wet er al zo snel zou komen."

Lees ook: Stoplicht waarschuwt met muziek van omgekomen Tommy-Boy

Op 1 juli 2019 ging de wet van kracht. Michael kondigt het samen met minister Cora van Nieuwenhuizen aan op de Nutsschool in Den Haag. Zij is onder de indruk van Michaels inzet. "Als je zo je kind verliest, heb je levenslang qua verdriet. Ik vind het bewonderenswaardig hoe Michael zijn verhaal gebruikt om bewustwording te creëren."

Het voorlichtingswerk blijft doorgaan, ook na 1 juli. "Het is fijn dat de wet nu ook zegt: het mag niet. Als je fietst met je telefoon in de hand, kost het je 95,- euro, maar dat betekent niet dat iedereen zich er meteen aan houdt," vertelt Michael. "We blijven kinderen én hun ouders op de gevaren wijzen."

Tommy-Boy-wet

Een grote mijlpaal is bereikt. De 'Tommy-Boy-wet' is een feit. Toch hoopt Michael dat we zijn zoon vooral blijven herinneren om zoveel meer dan alleen de jongen die op z'n telefoon keek tijdens het fietsen. "Het is een fantastische gast. Ik heb natuurlijk zijn naam een beetje misbruikt voor het goede doel, maar hij is zoveel meer dan dat. Grappig, lief, hij kon goed goochelen en had die zomer nét zijn eerste tongzoen gehad. Een geweldige zoon en broer, echt een topgozer!"