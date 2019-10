Boer en bestuurder ontmoeten elkaar in de koeienstal: 'We begrijpen elkaar niet altijd'

BURGERBRUG - Boeren en politici; verstaan ze elkaar? Ook vandaag weer zijn tientallen boeren uit de kop van Noord-Holland in Den Haag om te protesteren tegen nieuwe stikstofwetgeving. "Ze hebben in de Randstad te weinig kennis van zaken" zegt veehouder Joost Ruijter. "We hebben een crisis die opgelost moet worden," zegt Statenlid Rien Cardol van GroenLinks. De twee ontmoeten elkaar in de koeienstal in Burgerbrug.

De trekker met protestbord staat nog voor de stal van veehouder Joost Ruijter (29). Maandag protesteerde hij nog bij het provinciehuis in Haarlem: "De politiek in de Randstad staat heel ver van het platteland af. Ze maken besluiten die niet volledig onderbouwd zijn. Als het zo doorgaat is er voor veel jonge boeren geen toekomst meer."

Statenlid en tekstschrijver Rien Cardol van GroenLinks mag de koeien in de stal een beetje bijvoeren. GroenLinks is één van de partijen die vasthoudt aan het terugdringen van de veestapel om het stikstofprobleem op te lossen: "Ik denk dat we best een probleem hebben dat we elkaar niet altijd begrijpen. Het is daarom waardevol om eens op een bedrijf te kijken. We moeten snel maatregelen nemen. Dat kunnen we niet zonder de boeren."

Sector als kaartenhuis

Voor veehouder Ruijter is inkrimpen geen optie. "Dan kan ik net zo goed stoppen. Ik heb een vergunning om uit te kunnen breiden en die wordt door nieuwe maatregelen gewoon van me afgepakt. Als ik minder produceer krijg ik niet zomaar meer geld voor mijn producten. Niet alleen ik, maar ook kaasmakerijen in de regio en een gloednieuwe kaasfabriek zullen er onder lijden. Je trekt de sector leeg en die valt als een kaartenhuis in elkaar."

Volgens statenlid Cardol ontkomen boeren er niet aan om hun bedrijf op een andere manier in te richten. Niet alleen de boeren trouwens: "We moeten naar het hele systeem kijken. Ook de industriële sector moet eraan geloven. Consumenten moeten meer voor producten gaan betalen, de snelheid op wegen moet omlaag. Wij verwijten de boeren het stikstofprobleem niet. Het landbouwsysteem dat in jaren is opgebouwd, is gewoon niet meer houdbaar."

Kloof

"Hier ligt een kloof tussen agrarisch Nederland en de politiek," zegt Ruijter fel. "We hebben de diervriendelijkste landbouw van de wereld met de laagste milieubelasting. We hebben de hoogste voedselveiligheid. Als de politiek dan zegt dat dit landbouwsysteem failliet is, dan zijn we klaar als gesprekspartner. Dan is het net of we niet serieus genomen worden."