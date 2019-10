Friese boeren al met trekkers via Noord-Holland onderweg, politie begeleidt groep door Coentunnel

MIDDENBEEMSTER - Een groep Friese boeren is vanavond al via onze provincie onderweg naar Den Haag. De stoet trekkers passeerde vroeg op de avond de Afsluitdijk en werd door de politie in ieder geval tot de Coentunnel in Amsterdam begeleid.

Volgens boer Ad Baltus is er een deel van de groep van de A7 bij Middenbeemster opgevangen. De politie kon dat bevestigen aan NH Nieuws: omdat de tractoren een stuk langzamer gaan dan het andere verkeer op de weg, rijden er politiewagens mee.

De groep reed richting de hoofdstad en kwam daar rond 22.00 uur aan bij de Coentunnel, die even was afgesloten voor ander verkeer:

Daarna vervolgden zij hun weg over de A4 richting Den Haag. Ook op Twitter is goed te zien hoe groot de groep is die vanuit Friesland onderweg in naar het boerenprotest:

Ook Texelse boeren hebben vanavond al hun reis gestart naar Den Haag. Zij zijn met bijna 40 mensen onderweg.