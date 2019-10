Slager moet kilo's vlees weggooien vanwege plofkraak: "Ook veel emotionele schade"

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Inmiddels liggen de schappen weer vol bij slagerij Stronkhorst in Ouderkerk aan de Amstel, maar dat was gisteren wel anders. Door een plofkraak sneuvelden alle ruiten en moest het vlees in de vintrines, tot verdriet van de medewerkers, worden weggegooid.

"Dat was wel heel dubbel, want met je ziel en zaligheid maken we de maaltijden of snijden we het vlees", vertelt Lianne Stronkhorst. "Maar dat moest er dus allemaal uit, en dat waren heel veel kilo's."

Lees ook: Burgemeester Ouderkerk over plofkraak: "Niks buitgemaakt, maar enorme impact"

De explosie zorgde voor een ravage in de dorpsstraat. Meerdere ramen en dakpannen in de omgeving sneuvelden. Het centrum van het dorp werd vervolgens een groot deel van de dag dichtgehouden voor opruimwerkzaamheden. Door hard te werken lukte het de slager gistermiddag om de winkel weer te herstellen. "Dat konden we gelukkig goed met heel veel lieve en kundige mensen om ons heen", zegt Lianne.

Blijft de pinautomaat?

Een winkelier en een omwonende zeggen gisteravond van ABN AMRO te horen te hebben gekregen dat de pinautomaat verdwijnt. De bank weerspreekt dat in een reactie aan NH Nieuws. "De opties worden nog afgewogen." Gemeente Ouder-Amstel geeft aan dat de pinautomaat in ieder geval niet in de oorspronkelijke vorm terug komt, maar dat het nog niet duidelijk is wat ervoor in de plaats komt.

Lianne zou er blij mee zijn als de pinautomaat verdwijnt: "Maar we zeggen wel: onze kanten willen wel heel graag pinnen in het dorp", vertelt ze. "Daar zal zeker wel een goede manier voor worden gevonden."