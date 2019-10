Pompen, pompen en nog eens pompen: gemalen volop in bedrijf om regenwater weg te werken

HEERHUGOWAARD - Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat alle gemalen op volle kracht draaien om het overvloedige regenwater weg te werken. Afgelopen dagen is in een groot deel van de regio Alkmaar, Hoorn en Schagen meer dan zestig liter per vierkante meter gevallen. "Daar zijn we nog wel even mee bezig."

De aanhoudende regen zorgt voor veel extra werk voor het hoogheemraadschap. Alleen al bij het gemaal aan de Huygendijk in Heerhugowaard stromen miljoenen liters water uit de polders naar de boezemvaart. "We hebben ruim vierhonderd poldergemalen. Die zorgen ervoor dat overtollig water via Den Helder, Schardam en Zaandam naar de open wateren gaat", vertelt Marko Cortel van Hollands Noorderkwartier aan NH Nieuws.

De grote hoeveelheid regen zorgde donderdagavond voor problemen bij de Westdijk in Hoorn. Het regenwater sijpelde door een scheur in het wegdek. Een deel van de dijk dreigde te verzakken. Afgelopen nacht is de dijk verstevigd met zandzakken.

Waterschappen blijven alert, want de komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Molenaars zijn gevraagd een steentje bij te dragen. "Ze hebben niet de capaciteit van de grote gemalen, maar alle beetjes helpen. Waar we nu nog mee bezig zijn is de regen van de afgelopen dagen, dus we draaien nog wel even door."