Flinke plassen water en overlast door heftige plensbuien in de provincie

NOORD-HOLLAND - In delen van de provincie kwam het vandaag met bakken uit de lucht en dat zorgde voor wateroverlast. Op social media komen diverse video's en foto's van ondergelopen straten voorbij.

Zoals uit Beverwijk, daar zou het volgens sommige Facebookgebruikers op de Laan van Meerestein daar net lijken op een rivier. Vooral in de oude dorpskernen is er veel last van het water, omdat hier de rioleringen niet meer optimaal werken.

Maar niet alleen in Beverwijk is er veel wateroverlast. Ook in Alkmaar liggen er grote plassen water op bijvoorbeeld de Willem de Zwijgerlaan.

Ook de komende dagen zal het nog veel regenen in de provincie. In de kustprovincies valt de meeste regen, dat gebeurt in de vorm van heftige buien, soms met onweer.