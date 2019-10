Circuit Zandvoort over graafwerkzaamheden: 'Voorbereidend werk en geen schade aan natuur'

ZANDVOORT - Het Circuitpark Zandvoort is begonnen met graafwerkzaamheden om de Formule 1 mogelijk te maken, met goedkeuring van de provincie Noord-Holland. Milieuorganisaties zijn het daar niet mee eens en stappen naar de rechter. Circuitpark Zandvoort hoopt in constructief overleg te blijven met de organisaties en zegt dat de werkzaamheden geen schade veroorzaken aan de natuur.

Donderdag maakten de milieuorganisaties bekend toch naar de rechter te stappen. De werkzaamheden zouden zonder de benodigde vergunning plaatsvinden. In een reactie daarop laat het Circuitpark Zandvoort weten dat er wél volgens de regels gehandeld wordt.

Conceptvergunning

Een woordvoerder van het circuitpark benadrukt dat er niet aan het circuit zelf wordt gewerkt, maar buiten de baan. "Er zijn voorbereidende werkzaamheden gaande, geheel binnen de hekken van het circuit en niet in Natura 2000-gebied."

De graafwerkzaamheden vinden plaats bij een kunstmatig aangelegde zandwal, waar uiteindelijk tribunes moeten worden gebouwd. De werkzaamheden aan het circuit zelf moeten in november beginnen, omdat er tot die tijd nog races plaatsvinden.

Eind september heeft het Circuitpark een vergunning aangevraagd bij de provincie. Die heeft een conceptvergunning opgesteld, waar alle partijen, inclusief milieuorganisaties als Rust bij de Kust, op kunnen inspreken. De provincie is akkoord gegaan met de voorbereidende werkzaamheden. "De provincie heeft dit ook gemeld aan de rechtbank. Alles is dus keurig op een transparante manier op voorhand gemeld", aldus Robert Overdijk, directeur Circuit Zandvoort en Dutch GP.



Onderzoeken

De provincie gaat de vergunning verlenen op basis van onderzoek dat in opdracht van het circuitpark is verricht. Dan gaat het bijvoorbeeld om de effecten op het geluid en de uitstoot van stikstofdioxide gedurende de jaren dat de Formule 1 naar Zandvoort zou komen. "De uitkomsten van deze onderzoeken laten een positieve uitkomst zien, zelfs op een aantal vlakken nog beter dan de huidige vergunde situatie", aldus Overdijk.

Van Overdijk vond de gesprekken met de milieuorganisaties tot nu toe constructief en hoopt dat dat zo blijft. "Het circuit heeft aangegeven in de recente gesprekken, dat het circuit bereid is om over de wens van milieuverenigingen, met betrekking tot de ervaren geluidsoverlast van de diverse raceactiviteiten gedurende het jaar, rechtstreeks in gesprek te willen gaan."

Wanneer het kort geding is, is nog onduidelijk.