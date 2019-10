Bijzondere gedenkplaat onthuld op begraafplaats Abbekerk: "Familie Winkel deed dapper verzetswerk"

ABBEKERK - Het 4/5 comité van Abbekerk en Lambertschaag heeft vandaag een bijzondere gedenkplaat onthuld bij het graf van Klaas Winkel en Johanna Winkel-Jonker op de begraafplaats van Abbekerk. "De familie Winkel heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel verzetswerk gedaan", vertelt bestuurslid Roelandt Paarlberg van het comité. "Mogelijk hebben ze zelfs contact gehad met de regering in Engeland via hun eigen geheime telefoonlijn."

"In boerderij De Zonnehoeve heeft de familie meegeholpen met de organisatie en uitvoering van onder andere wapendroppings en wapentransport. Ook hebben zij een aantal onderduikers gehuisvest en gezorgd voor onderduikadressen van BBO-agenten", vertelt Paarlberg aan mediapartner WEEFF. BBO (Bureau Bijzondere Opdrachten) was een geheime dienst die door de Nederlandse regering in Londen werd opgericht.

"Eerder hebben wij een oorlogsmonument in Abbekerk onthuld voor twee neergeschoten piloten tijdens de oorlog. Dit jaar werd mijn collega Frits van de Starre aangesproken door iemand uit het dorp. Hij zei dat er nog meer mooie verhalen in Abbekerk liggen. Zo kwamen wij uit bij meneer Kistemaker."

Besluit genomen

"We hebben het besluit om deze gedenkplaat te plaatsen in het voorjaar genomen", zegt het bestuurslid van het comité. "In mei of juni zijn we naar de gemeente gegaan met dit plan, die ons alle medewerking verleende. Ook de begraafplaats heeft hier bij meegeholpen. Vorige week is de plaat gereed gemaakt."

De onthulling vond vanmiddag plaats in het bijzijn van onder andere burgemeester Frank Streng en familie van schoonzoon Klaas Kistemaker. "De gedenkplaat was de laatste wens van Klaas. Hij heeft het hele verhaal van de familie verteld aan mijn collega Frits", vertelt Paarlberg. "Doordat hij op sterven ligt, kon hij helaas niet bij de onthulling aanwezig zijn."

Volgend jaar een festival

"Wij zien deze onthulling als het startschot voor het vieren van 75 jaar bevrijding volgend jaar in Abbekerk en Lambertschaag", veltelt Paarlberg. "Als comité hebben we de eerste overleggen gehad voor een festival dat wij volgend jaar willen organiseren voor jong en oud. Een dag gaan we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken en een dag gaan we de bevrijding vieren."