Oorlogsmonument Medemblik opnieuw vernield: "daar kan ik eigenlijk wel om janken"

MEDEMBLIK - Een oorlogsmonument aan de Landswerf in Medemblik is voor de tweede keer zwaar beschadigd. Het monument bestaat pas twee jaar en werd eerder in de brand gestoken.

Het koffertje is zo zwaar beschadigd dat het niet meer op de constructie kan staan die het overeind houdt. "Daar kan ik eigenlijk wel om janken. Ik vind dat heel erg", vertelt Peter Sasburg, één van de initiatiefnemers van het monument. "Het is antisemitisme, ten voeten uit. Dat is iets wat ik meteen op mijn netvlies heb als ik dit zie."

Kwetsbaar

Twee jaar geleden werd het monument onthuld, dat bestaat uit een sokkel met daarop een stalen verbeelding en de houten koffer, die eerder al eens in brand is gestoken. De koffer heeft betrekking op de joods psychiatrische patiënten die uit het ziekenhuis achter het monument werden afgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Die hadden geen gelegenheid meer om hun koffertje mee te nemen", vertelt Peter over de reden om te kiezen voor een koffer. "Het was een soort van verlaten koffertje, op een kwetsbare plek. En nu zie je, 75 jaar geleden was het al kwetsbaar, maar het is nog steeds kwetsbaar. Want het is gewoon weggetrapt, letterlijk en figuurlijk."

Beter beveiligen

Het zwaar beschadigde koffertje is meteen na de ontdekking van de vernieling veilig gesteld, zo laat Medemblik Actueel weten. Het is nog onduidelijk wanneer het weer terugkomt.

Peter wil het monument graag behouden zoals het is: "Ik denk dat we die kwetsbaarheid wel overeind moeten houden. We moeten daar niet andere dingen aan toevoegen. Maar we moeten er wel aan denken om het beter te beveiligen. Camera's, misschien helpt dat."