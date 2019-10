Initiatiefnemer actie tegen Pilotenbende: "Protestmars krijgt zeker een vervolg"

BEVERWIJK - De organisatie van de gisteravond gehouden protestmars tegen geweld in de Pilotenbuurt is tevreden met het resultaat. Er kwam ongeveer honderd man af op de bijeenkomst.

"Er zullen meerdere acties komen", zegt initiatiefnemer Harry Anderies. Maar hoe die acties eruit gaan zien kan hij nog niet zeggen. "Maar we blijven aan de deur rammelen."

Opstootjes

De mars verliep tot vlak voor het einde vreedzaam, maar toen ontstonden er toch diverse opstootjes. Zeker toen mensen uit het publiek meenden enkele leden van de Pilotenbende te herkennen. Eén van de slachtoffers vertelde tegen NH Nieuws dat ze die vanavond weer een klap in het gezicht zou hebben gehad. De politie ontkent echter dat er iemand van de bende bij de mars aanwezig was.

Misverstand

Volgens de politie berust dit allemaal op een misverstand. "Ik heb hier ook een gesprek met het meisje en haar vader over gehad. Er is geen incident geweest waar zij bij aangevallen is", zegt teamchef Politie IJmond Marc Schuuring. Volgens hem zou zij de confrontatie met de jongens hebben gezocht en zelf niet aangevallen zijn.

Het meisje en haar vader ontkennen het verhaal van Schuuring, na navraag van NH Nieuws. Volgens hen zou het wél om diverse jongens gaan die deel uit maken van de bende die het meisje eerder zouden hebben aangevallen. Iets wat gisteravond ook door andere omstanders en door burgemeester Martijn Smit tegen NH Nieuws werden gezegd.



Andriessen betreurt dat het vreedzame protest zo moest aflopen. "Ik vind het een naar incident", zegt hij. Verder wil de Beverwijker er niks over kwijt.