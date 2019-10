Slachtoffer Pilotenbende opnieuw mishandeld tijdens protestmars: "Politie doet nul komma nul voor ons"

BEVERWIJK - Eén van de slachtoffers van de Pilotenbende is vanavond weer mishandeld. Dit gebeurde kort nadat het 17-jarige meisje mee had gelopen met een protestmars tégen het geweld van de bende. Dat bevestigt het slachtoffer tegen NH Nieuws.

"Ik herkende een paar van die jongens en ben toen naar de politie gegaan om dat te zeggen. Ik voelde mij echt niet veilig", vertelt het slachtoffer tegen NH Nieuws. Het meisje liep daarna langs het groepje en maakte onderweg een foto van de jongens. Daar ging het mis.

Lees ook: Pilotenbende aanwezig bij protestmars tegen Pilotenbende: "Provocerend en verontrustend"

"Eén van die jongens pakte de telefoon uit mijn handen. Daarna kreeg ik een harde klap in mijn gezicht." Verbijsterd sloeg ze de jongen terug. Politie en handhaving die op de vechtpartij reageerden, trokken het meisje -naar eigen zeggen zeer hardhandig- weg.

Naar het ziekenhuis

"Ik ben nu onderweg naar het ziekenhuis om naar de pijn in mijn hand [vanwege de uitgedeelde klap. red.] en de pijn in mijn buik [vanwege de hardhandige tussenkomst van handhaving. red.] te laten controleren. Met mijn gezicht gaat het gelukkig wel weer."



Geen aanhouding

De politie bevestigt dat er een opstootje was tussen een meisje en meerdere jongens. Daarbij is volgens de woordvoerder niemand aangehouden, ook van een gegeweldincident zou geen melding zijn binnengekomen.

Lees ook: Dag van de protestmars in Beverwijk: dit veroorzaakte de Pilotenbende tot nu toe

Het meisje werd halverwege september door een grote groep in elkaar geslagen. Daarbij zouden de jongens zijn blijven doortrappen terwijl het slachtoffer al op de grond lag. Op de vraag of het slachtoffer denkt dat er genoeg tegen de Pilotenbende wordt gedaan, reageert ze resoluut: "Totaal niet. De politie doet nul komma nul voor ons. Dat zag je vanavond weer. Het is toch bizar dat deze jongens hier mochten zijn vanavond. Dat was pas een klap in het gezicht!"

Weggewuifd

Een omstander, die een bekende van het meisje zou zijn, zag het gebeuren. Volgens de man zou de politie niks tegen de jongens hebben ondernomen en het als een incident hebben weggewuifd. Omstanders die het meisje probeerden te helpen zouden zijn weggestuurd.

Tekst gaat door onder de video:



"Dit is nou precies waarvoor wie hier staan. Wij willen gewoon veiligheid", vervolgt hij. "En we demonstreren allemaal hier, maar iedereen staat er alleen maar naar te kijken als er echt wat gebeurt. Omdat ze bang zijn. En dat is niet zo gek."