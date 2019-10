Vandaag protestmars 'Red de damherten' in Zandvoort

HAARLEM - Animal Rights protesteert vandaag met een mars door Zandvoort tegen het afschieten van damherten. Vanmiddag lopen tegenstanders van afschot van duizenden herten in de duinen urenlang door de straten van Zandvoort.

Animal Rights is fel tegen het afschieten van herten, dat volgens de provincie nodig is. Er zijn te veel herten en die kunnen voor landbouwschade, natuurschade en verkeersonveilige situaties zorgen. Jessica Smit, campagneleider van Animal Rights en één van de sprekers vanmiddag, vindt dat de provincie het doden van duizenden herten niet weg kan zetten als natuurbeheer. "Dit is niets anders dan een enorme slachting met maar één verliezer: levende, voelende wezens."

Lees ook: Afschieten herten Waterleidingduinen ligt op schema: 80 per week

Volgens Animal Rights wilde de provincie Noord-Holland al ruim 4.500 herten afschieten en worden dat alleen maar meer. Straks, begin november, begint het afschot van damherten weer. Dat zal dan tot eind maart duren.

Lees ook: Ook Johnny Kraaijkamp jr. tegen afschot herten: "Niet waar ik bij ben"

De mars vanmiddag begint om 13.45 uur vanaf het Stationsplein. Voorafgaand spreekt Jessica Smit. De protestmars gaat daarna naar parkeerplaats Zuid. Daar houden Fabian Zoon (Partij voor de Dieren Noord-Holland) en Hans Bouma (theoloog, schrijver en dichter). De mars gaat daarna naar het gemeentehuis en uiteindelijk weer terug naar het Stationsplein.

NH Nieuws is live aanwezig bij het begin van de mars vanaf het Stationsplein.