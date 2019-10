Bergense politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

BERGEN - Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten. Als hamerstuk werd het onderzoeksrapport vanavond ter kennisgeving door de voltallige raad aangenomen. Wel wordt het vastgoedbeleid nog voor het eind van het jaar aangescherpt.

Bergenaar Fred Vos onthulde in juni dat een flink aantal panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Er volgde een onafhankelijk onderzoek na de ophef over de verkopen.

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes, die voor verwondering zorgden in het hele land. De overgrote meerderheid van de Bergense politiek reageerde 'blij en opgelucht' op de uitkomsten, maar wil wel dat er verbeterpunten komen voor het gevoerde vastgoedbeleid in de gemeente.

Aanstichter van het onderzoek naar de vermeende vastgoed-malversaties, Fred Vos, reageert laconiek op het 'afhameren' van het dossier. Hij trok al eerder het onafhankelijke onderzoek in twijfel, en hij heeft meer ijzers in het vuur. "Voor mij is het boek zeker niet dicht. Ik onderzoek nog verschillende panden en gronden in de gemeente."