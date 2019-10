Superopbrengst tijdens actie voor doodzieke David (15) op school

DEN HELDER - Een braderie op de middelbare school MAVO aan Zee in Den Helder heeft meer dan tienduizend euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor een behandeling van scholier David van Tongeren (15). Hij lijdt aan kanker en heeft nog maar een paar maanden te leven. Alleen een peperdure behandeling in Duitsland kan mogelijk zijn leven nog verlengen.

De aula van de school loopt vol voor de verkoop van taart, hebbedingetjes, lootjes en speciale armbandjes die de zieke David zelf heeft ontworpen. Medescholieren Britt en Lot hebben hun handen vol gehad aan het organiseren van de braderie: "David is heel ziek. We hopen genoeg bij elkaar te krijgen voor therapie in Duitsland. Hij is er gelukkig nog en we hopen hem nog heel lang bij ons te hebben."

Als David op de braderie arriveert wordt hij hartelijk ontvangen. Lang houdt hij het niet vol. De jonge Texelaar gaat meteen rusten in een aparte ruimte. "David heeft gisteren een behandeling gehad", vertelt Ingeborg Bobeldijk. Zij begeleid David al een jaar lang op school: "Het gaat me aan het hart dat hij het zo moeilijk heeft."

Geweldig

De behandeling voor David in Duitsland kost zo'n 35.000 euro. De braderie op school loopt zo goed, dat de school hoopt een belangrijke bijdrage kan leveren. "Ons streefbedrag was vijfduizend, maar voordat de braderie begon stond de doneeractie al op negenduizend euro. Echt geweldig!"

De zieke David heeft al eerder kanker gehad. Hij werd twee jaar geleden landelijk nieuws, omdat hij geen chemotherapie zou willen voor de behandeling van zijn hersentumor. Die zaak kwam voor de rechter. Twee jaar en drie maanden was David kankervrij, maar de begin dit jaar kwam de ziekte nog heviger terug.

'Vrolijk op school'

Via Ingeborg laat David weten dat hij ongelofelijk geweldig vindt wat de school voor hem doet. Medescholieren en braderieregelaars Britt en Lot zijn dolenthousiast over de opkomst. "Er wordt lekker veel verkocht. Dat betekent meer geld voor de behandeling. We hopen dat David nog heel lang bij ons is en dat hij nog vrolijk op school kan zijn."

Vrijdag wordt het totaalbedrag van de braderie en de doneeractie bekend gemaakt op school.