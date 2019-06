Krisse (10) wil met 'wonderstenen' kanker de wereld uit helpen: teller op 2.000 euro

BEVERWIJK - Krisse Veeken (10) heeft een door kanker ongeneeslijk zieke oma. Reden voor haar om dit weekend tijdens de SamenLoop voor Hoop in Beverwijk geld in te zamelen voor meer onderzoek. "Want dan kunnen er hopelijk meer medicijnen komen."

Jannie is de naam van haar oma, en dit weekend ook de naam van het team waarmee Krisse en dertig andere teamleden meedoen aan de Beverwijkse wandelestafette. Een beladen weekend, zo zegt Krisses moeder Diana. "Maar ik ben wel zo ongelooflijk trots op haar. Dit heeft ze zelf bedacht en moet je eens kijken hoeveel stenen ze al heeft verkocht."

Dit weekend lopen er meer dan 500 deelnemers de 24 uur durende SamenLoop voor Hoop in Beverwijk (tekst loopt verder onder de foto)

2000 euro

De teller staat inmiddels op 2.000 euro. Krisse: "Ik koop de stenen in een grote zak, en dan maak ik ze mooi", lacht ze. "En al het geld gaat naar het KWF en dan hopen dat er een dag komt dat we kanker echt de wereld uit hebben."

Lees ook: Samenloop voor hoop: een weekend vol emotie voor Beverwijkse Rosie

De SamenLoop voor Hoop duurt nog tot en met zondag 14 uur.