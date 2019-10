Milieuorganisaties maken alternatieve luchtvaartnota: "Krimp luchtvaart onvermijdelijk"

SCHIPHOL - Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland willen dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) werk maakt van een krimp van de luchtvaartsector, in plaats van de aangekondigde groei. Van de minister mag Schiphol vanaf 2021 weer meer vliegbewegingen afhandelen. De milieuclubs roepen haar juist op om harde grenzen te stellen.

De milieuorganisaties hebben minister Van Nieuwenhuizen vandaag een alternatieve luchtvaartnota aangeboden. Momenteel werkt het kabinet aan een nota waarin duidelijk wordt hoe de luchtvaartsector de komende dertig jaar zich moet ontwikkelen. De milieuclubs vinden dat het tijd is voor een 'fundamentele omslag'. Volgens hen moet de luchtvaart passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid.

De organisaties vrezen dat als de luchtvaart in hetzelfde tempo blijft doorgroeien, de uitstoot in 2050 is verdubbeld. Volgens Natuur & Milieu stoot de luchtvaartsector dan ruim twee keer zoveel uit als alle andere sectoren bij elkaar en daarmee ver boven de uitstootnorm zit die voor de rest van Nederland geldt.

Grenzen

Directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu: "Wij roepen de minister op om harde grenzen te stellen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart. Reizen blijft mogelijk, maar wel binnen de grenzen van het klimaat. Dat wordt de nieuwe realiteit en daarvoor dragen wij de oplossingen aan."

In de alternatieve luchtvaarnota staat ook een actieplan van de milieuorganisaties. Daarin wordt gepleit voor een hogere vliegtickettaks dan binnenkort wordt ingevoerd, moeten alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker worden gemaakt en moet er meer onderzoek worden gedaan naar duurzame technologieën. Bovenaan het verlanglijstje staat het schrappen van vluchten op Schiphol.

Luchtvaartnota

De luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen wordt in de zomer van 2020 verwacht. Meerdere politieke partijen en bewonersgroepen willen dat daarin ook de optie van een luchthaven in zee wordt meegenomen. Gisteren besprak de Tweede Kamer de mogelijkheden van zo'n 'Schiphol in zee' met deskundigen, KLM, Schiphol en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Volgens D66 kan er in 2021 een besluit worden genomen over het verplaatsen van Schiphol naar zee. Milieuorganisaties staan niet te springen om een zeeluchthaven, omdat daar de uitstoot niet minder van wordt.

Burgertop

Vlakbij waar die luchthaven in zee zou kunnen komen, ligt kustplaats Wijk aan Zee. Op zaterdag 16 november organiseert NH Nieuws daar een grote burgertop waar juist niet de politici, bestuurders en deskundigen aan het woord komen over Schiphol, maar de inwoners zelf. Wie daarbij wil zijn, kan zich aanmelden via de themapagina over de Burgertop Schiphol.

