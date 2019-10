Remy en zijn vrienden: de nieuwste aanwinsten van Stichting Leeuw maken het goed

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we hoe het de onlangs binnengebrachte leeuwen Cezar en Elsa vergaat.

Het duo was het bezit van een Poolse boef, maar die zit nu in de gevangenis. Zijn vrouw wist zich geen raad met de dieren en zo belandden ze in een opvang in Slowakije. Maar ook daar konden ze niet blijven. "Het is een mooi stel", zegt verzorgster Saskia Verbruggen. "Ze zien er goed uit, een beetje te goed zelfs."

Bommetje vol

Eigenlijk zit Stichting Leeuw vol; er kan geen leeuw of tijger meer bij. Daarom was afgesproken om Cezar en Erna pas op te halen als er leeuwen naar de opvang in Zuid-Afrika waren vertrokken. Maar omdat de opvang in Slowakije dreigde de dieren uit geldgebrek dan maar dood te schieten, werd besloten om ze zo snel mogelijk op te halen.

Eenmaal in Anna Paulowna vergaat het de dieren goed. Ze zijn niet bang voor mensen en met name Elsa is speels en dol op de verrijking. "Dat vinden ze fantastisch leuk. Ze kennen speelgoed nog niet en je merkt dat ze daar erg fel op zijn."

Geen jongen

"Ze vinden elkaar erg leuk, maar we willen hier geen jongen. Als de dierenarts komt, zullen we het vrouwtje een implantaat geven. Het gaat hartstikke goed, dus we laten ze wel samen." Alleen met eten worden de leeuwen gescheiden. Dat is standaard bij Stichting Leeuw. Zo wordt het risico vermeden dat de dieren ruzie krijgen om het voer.

Als Saskia de dieren stukjes vlees aanbiedt met een pincet, begint eigenlijk al meteen de training. "We willen straks met de dieren gaan trainen, een gezondheidstraining, en daarvoor moeten ze het fluitje kennen. Een fluitje betekent dat er een beloning gaat komen."

Vlees met bot

Na deze snack krijgen de leeuwen een groter stuk vlees. Daar zijn ze nog een beetje onhandig mee. Bij Stichting Leeuw wordt het vlees met bot aangeboden en waarschijnlijk zijn de dieren alleen supermarktvlees gewend. Zonder bot dus. En daarom weten ze niet goed hoe ze hun klauwen moeten gebruiken.

Normaal zitten nieuwe dieren zo'n dertig dagen in quarantaine, maar omdat Stichting Leeuw met ruimtegebrek kampt, zal het wellicht nog langer duren voor ze naar een nieuwe verblijf kunnen.

