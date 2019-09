Eigenaar van twee leeuwen belandt in gevangenis Polen: dieren naar Stichting Leeuw

ANNA PAULOWNA - Stichting Leeuw is sinds gisteren twee jonge leeuwen rijker: de dieren Elsa en Cesar zijn vanuit Polen overgekomen, waar hun eigenaren niet meer voor ze kon zorgen.

De eigenaren, een stel uit Polen, hadden de dieren al van jongs af aan in particulier bezit. Nadat de man de gevangenis in moest, kon de vrouw niet meer in haar eentje zorgen voor Elsa en Cesar, waarna ze besloot de beesten weg te doen.

De leeuwtjes kwamen terecht in een tijdelijke opvang in Slowakije, maar konden uiteindelijk terecht bij Stichting Leeuw. Daar zitten ze sinds gisternacht in quarantaine. "Het gaat heel goed met beide dieren, die nu lekker uitrusten van alle spannende momenten", schrijft de stichting op Facebook.