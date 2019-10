De Zaanstreek wil meer klusklassen in het basisonderwijs

ASSENDELFT - Gestoken in fraaie blauwe overals wordt er gezaagd, geboord en getimmerd. Leerlingen van groep 8 van de openbare basisschool De Dorpsakker in Assendelft zitten sinds een tijdje in een klusklas. Terwijl de andere leerlingen hun hoofd breken over theoretische vakken als begrijpend lezen en rekenen maken zij bijvoorbeeld insectenhotels.

Vanochtend is Natasja Groothuismink, wethouder onderwijs van Zaanstad op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Want dit is de enige klusklas in de hele Zaanstreek. Groothuismink: "Dit is een goed begin en ik hoop dat er heel veel klusklassen in de Zaanstreek komen. Want we hebben mensen hard nodig in de techniek en in de bouw. En dit zijn de arbeidskrachten van de toekomst."



Eigen timmerbedrijf

Juf Nel Oosterhof begeleidt de klusklas. Was het ook haar idee? "Nee, directeur Manouk kwam op het idee na de sinterklaas surprises die werden gemaakt en met name die van één jongen van groep 8. Toen zei Manouk tegen hem: 'Dat heeft je vader mooi gemaakt'. Maar hij bleek het zelf gemaakt te hebben. Sterker nog: de groepachter had al een eigen timmerbedrijfje. En dat was de aanleiding om een klusklas te beginnen."

De klusjongens en klusmeisjes vinden het leuk met hun handen te werken. "Je maakt dingen die je nog niet goed kunt." De meesten weten niet wat ze later gaan doen, maar sluiten een toekomst als timmerman, loodgieter of bouwvakker niet uit. Een leerling zegt dat hij zeker gaat voor een beroepsopleiding omdat zijn oudere broer er al op zit.

De wethouder krijgt een door de leerlingen gemaakte kruidentuin mee naar huis."Voor de kamer van de burgemeester", grapt ze.