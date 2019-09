Leerlingen van basisschool in Den Helder krijgen weer schoolzwemmen: "Oppassen voor haaien!"

DEN HELDER - Een beetje zenuwachtig kwamen leerlingen van basisschool Jac. P. Thijsseschool in Den Helder vanmorgen naar zwemschool De Dolfijn. Ondanks dat het schoolzwemmen op veel plekken helemaal verdwenen is, kregen ze vandaag hun eerste les.

Directeur Wietske Wijnants vindt het van groot belang dat alle kinderen kunnen zwemmen: "Naast de vele slootjes en grachten heeft Den Helder een lange kustlijn. Kinderen zijn regelmatig met hun ouders op het strand te vinden. We wonen in een waterrijke omgeving en nog niet alle kinderen hebben hun A-diploma", vertelt ze. "Ook vinden we het belangrijk om binding te hebben met de buurt. De school zit hier drie minuten vandaan dus dat is ideaal."

Haaien

Ondanks de zenuwen hebben de leerlingen zin om in het water te plonsen: "Ik ga zwemmen vandaag", zegt iemand enthousiast. "Het lijkt me hartstikke leuk want het is heel erg lekker in het water", roept een ander. "Oppassen voor haaien!", vult weer een ander aan.

Badmeester André Boon is blij dat het schoolzwemmen terug is: "Ik heb vroeger al schoolzwemmen gegeven dus voor mij is het gesneden koek. We gaan eerst het bad verkennen en dan eigenlijk meteen aan de slag."

De Jac. P. Thijsseschool is de eerste in Den Helder die het schoolzwemmen weer aanbiedt. Andere scholen binnen de organisatie hebben ook al interesse getoond. Tevens is op Texel een school die weer met schoolzwemmen aan de slag gaat.

Voor andere scholen kan het zwemmen ook interessant zijn, denkt directeur Wijnants: "Het hangt wel van je locatie af. Kijk in je buurt. Als je uren moet reizen om een half uur te kunnen zwemmen dan heeft het geen zin. Wij zitten zo dichtbij dat we de kinderen ook echt een uur kunnen laten zwemmen."